В Польше – новый скандал с оскорблениями украинцев, полиция начала расследование

Управление полиции в Кракове возбудило уголовное дело по факту угроз и дискриминации по национальному признаку после инцидента в Малопольском воеводстве, где сотрудник польской компании грубо оскорблял украинских работников.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF 24.

Инцидент, зафиксированный на видео, произошел в минувшую пятницу в цехе недалеко от Скавины под Краковом.

На записи видно, как мужчина в строительном шлеме и жёлтом жилете, используя нецензурную лексику, оскорбляет работников из Украины. Он, в частности, кричит: "Бандеровець, кур*а", "На фронт, кур*а" и "Путин вас ждёт". Затем он подходит к тому, кто снимает, и пытается отобрать у него телефон.

Grupa Stadnicki… co to za ruski burdel? pic.twitter.com/7ZseU4K5Ic – Oscar W (@OscarW_ii) July 27, 2026

Как сообщила пресс-секретарь Малопольской полиции Катажина Цисло, на следующий день после этого инцидента двое украинских рабочих пришли в полицейский участок в Скавине и подали заявление об угрозах, подлежащих уголовному преследованию.

"Полицейские, ведущие это дело, после просмотра видео решили, что будут расследовать его также в части дискриминации по национальному признаку", – добавила Цисло.

Личность мужчины известна полиции, но он пока не задержан.

Компания Grupa Stadnicki, в которой работал агрессивный мужчина, опубликовала заявление.

"Наша организация приняла решение принять немедленные и решительные меры по данному делу. Этот человек больше не представляет нашу компанию ни в каком качестве. В то же время мы выражаем глубокое сожаление по поводу того, что произошел такой драматический инцидент, в результате которого пострадал представитель другой компании. Нам чрезвычайно досадно из-за сложившейся ситуации. Никакие эмоции или профессиональные споры не могут служить оправданием физической агрессии", – говорится в заявлении, подписанном правлением компании.

Также было добавлено, что компания "решительно и категорически осуждает любые формы агрессии и насилия".

"В нашей организации действует строгое правило нулевой терпимости к любым агрессивным действиям, независимо от их причин, динамики или предшествующего хода спора. Нарушение границ физической неприкосновенности и эскалация конфликта являются для нас абсолютно неприемлемыми", – говорится в заявлении Grupa Stadnicki.

"Компания глубоко возмущена тем, что её втянули в эту кризисную ситуацию, которая никоим образом не соответствует её стандартам. "Сообщаем, что поведение этого человека было его сугубо частным, самовольным действием", – отмечается в заявлении.

28 июля премьер-министр Польши Дональд Туск после жестокого нападения на украинскую пару во Вроцлаве заявил, что рост насилия в стране связан с тем, что радикально настроенные группы чувствуют политическую поддержку, а также обратился к президенту Каролю Навроцкому с призывом не молчать.

В воскресенье, 26 июля, в польском городе Вроцлав напали на молодую украинскую пару. Пара зашла в магазин недалеко от своего дома, а после того как они вышли на улицу, несколько мужчин начали преследовать их. Причиной нападения, как утверждается, стал "их акцент".