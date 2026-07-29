Премьер Испании заявил о "свете в конце туннеля" в борьбе с лесными пожарами

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что страна начинает видеть "свет в конце туннеля" в борьбе с крупными лесными пожарами, которые продолжают бушевать в нескольких регионах, однако предупредил, что "ближайшие часы" останутся непростыми.

Заявление главы правительства Испании приводит Euronews, сообщает "Европейская правда".

Премьер призвал жителей соблюдать максимальную осторожность: в стране начинается очередная волна жары, которая затруднит борьбу с огнем и повысит риск возникновения новых лесных пожаров на большей части территории страны.

Хотя ситуация с некоторыми крупнейшими очагами пожаров улучшается, по словам Санчеса, ослаблять меры предосторожности пока рано.

Пожарные продолжают бороться с огнем в провинции Авила, а также с пожарами в районах Сан-Мартин-де-Вальдейглесиас и Вилья-дель-Прадо в автономном сообществе Мадрид. После объединения фронтов возгорания эти очаги рассматриваются как один крупный пожар.

По последним данным правительства, от последствий пожаров пострадали почти 100 тысяч человек в автономных сообществах Кастилия и Леон, Мадрид и Кастилия-Ла-Манча. Более 63 тысяч человек были эвакуированы, ещё около 35 тысяч остаются в своих домах по распоряжению властей.

Министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка заявил, что работа последних дней принесла "достаточно положительные" результаты.

По его словам, ночные операции оказались эффективными, и теперь главная задача – закрепить достигнутый прогресс. Он отметил, что в районы пожаров направлено достаточно сил и средств, однако Испании необходимо усилить профилактику лесных пожаров и модернизировать парк авиации, используемый для тушения огня.

Вечером во вторник власти отменили распоряжение об эвакуации в 13 муниципалитетах, расположенных в двух районах, пострадавших от лесных пожаров.

Несмотря на достигнутый прогресс, власти сохраняют максимальный уровень готовности.

Со среды, 29 июля, в Испании начнется очередная волна экстремальной жары, что может еще больше ухудшить ситуацию с масштабными лесными пожарами в окрестностях Мадрида.

Франция также уже несколько дней страдает от масштабных лесных пожаров. Наихудшая ситуация в настоящее время наблюдается в департаменте Жиронда. По пессимистическим прогнозам, пожары в регионе не удастся потушить вплоть до осени.

В Еврокомиссии предупредили, что Механизм гражданской защиты ЕС уже исчерпывает свои возможности в тушении лесных пожаров.