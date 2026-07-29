Зеленский предложил Макрону помощь в борьбе с лесными пожарами
Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время разговора с французским президентом Эмманюэлем Макроном предложил Франции помощь в борьбе с лесными пожарами.
Об этом Зеленский рассказал в соцсети X, сообщает "Европейская правда".
Президент сообщил, что пообщался с французским коллегой по телефону по пути из Вашингтона.
"Проинформировал Эмманюэля о деталях встреч в Белом доме и Сенате США, а также о перспективах, которые сейчас открываются в дипломатии. Нужно использовать каждый шанс, который может приблизить нас к миру, и мы скоординировали наши возможные шаги", – написал Зеленский.
По его словам, Макрон рассказал о масштабных пожарах во Франции, и Зеленский предложил помощь.
"Украина всегда готова помочь тем, кто помогает нам на протяжении этих лет нашей борьбы против российской агрессии. Предложил Франции необходимую помощь. Наши специалисты могут присоединиться к тушению пожаров", – отметил глава государства.
Также они обсудили подготовку к зиме – поставки пакетов для ПВО и энергетики. По словам Зеленского, Франция будет работать над поиском решений, чтобы поддержать Украину.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Франции Себастьен Лекорню отложил начало своего отпуска из-за масштабных лесных пожаров, продолжающихся в стране, в частности в департаменте Жиронда.
Лесные пожары в Жиронде вынудили власти усилить меры безопасности на стратегически важных оборонных и аэрокосмических объектах вокруг Бордо.
По пессимистическим прогнозам, пожары в регионе не удастся потушить вплоть до осени.