Зеленский предложил Макрону помощь в борьбе с лесными пожарами

Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время разговора с французским президентом Эмманюэлем Макроном предложил Франции помощь в борьбе с лесными пожарами.

Об этом Зеленский рассказал в соцсети X, сообщает "Европейская правда".

Президент сообщил, что пообщался с французским коллегой по телефону по пути из Вашингтона.

"Проинформировал Эмманюэля о деталях встреч в Белом доме и Сенате США, а также о перспективах, которые сейчас открываются в дипломатии. Нужно использовать каждый шанс, который может приблизить нас к миру, и мы скоординировали наши возможные шаги", – написал Зеленский.

По его словам, Макрон рассказал о масштабных пожарах во Франции, и Зеленский предложил помощь.

"Украина всегда готова помочь тем, кто помогает нам на протяжении этих лет нашей борьбы против российской агрессии. Предложил Франции необходимую помощь. Наши специалисты могут присоединиться к тушению пожаров", – отметил глава государства.

Также они обсудили подготовку к зиме – поставки пакетов для ПВО и энергетики. По словам Зеленского, Франция будет работать над поиском решений, чтобы поддержать Украину.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Франции Себастьен Лекорню отложил начало своего отпуска из-за масштабных лесных пожаров, продолжающихся в стране, в частности в департаменте Жиронда.

Лесные пожары в Жиронде вынудили власти усилить меры безопасности на стратегически важных оборонных и аэрокосмических объектах вокруг Бордо.

По пессимистическим прогнозам, пожары в регионе не удастся потушить вплоть до осени.