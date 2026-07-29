Литва готова направить пожарных во Францию, где бушуют лесные пожары

Литва готова отправить пожарную команду во Францию, которая борется с разрушительными лесными пожарами.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил в среду премьер-министр Миндаугас Синкявичюс, его цитирует LRT.

По словам премьер-министра Литвы, в случае необходимости может быть задействована команда из 32 пожарных и спасателей, а также пять автоцистерн для воды. В настоящее время ведутся консультации с французскими властями относительно конкретных потребностей страны в помощи.

"Если будет заявлена такая потребность, мы внесем свой вклад техникой и личным составом вместе с коллегами из Департамента пожарной безопасности и спасения", – сказал Синкявичюс.

Премьер-министр отметил, что Литва стремится поддерживать своих партнеров во время кризисов и рассчитывает на аналогичную солидарность, когда помощь понадобится ей самой.

С начала года во Франции в результате лесных пожаров выгорело около 115 тысяч гектаров земли. По словам чиновников, сейчас пожарные ежедневно борются с десятками лесных пожаров, преимущественно в юго-западных и южных регионах.

Напомним, в среду президент Владимир Зеленский сообщил, что во время разговора с французским президентом Эмманюэлем Макроном предложил Франции помощь в борьбе с лесными пожарами.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Франции Себастьен Лекорню отложил начало своего отпуска из-за масштабных лесных пожаров, продолжающихся в стране, в частности в департаменте Жиронда.

По пессимистическим прогнозам, пожары в регионе не удастся потушить вплоть до осени.