Президент Германии: 250-летие США – это повод спросить, правильным ли курсом мы идем

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в поздравительном письме президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу по случаю 250-летия принятия Декларации о независимости США подчеркнул тесную связь между двумя странами, но намекнул на проблемы.

Текст письма приводит агентство DPA, сообщает "Европейская правда".

Штайнмайер написал, что история, которую Германия разделяет с Соединёнными Штатами, "имеет большое значение для немцев".

"Она несет с собой ответственность. Она укрепляет наше единство в рамках НАТО, защищающего не только нашу безопасность, но и 250-летнее обещание свободы, справедливости и самоопределения", – написал немецкий президент.

Эти идеалы, добавил Штайнмайер, сформировали мировую историю и особенно глубоко повлияли на Германию и её отношения с США. Немцы помогли построить американское государство в XIX веке. И наоборот, путь Германии к демократии в XX веке был бы немыслим без США, отметил он.

Штайнмайер напомнил, что Европа была освобождена от нацистского ига с помощью американских войск. Немецкий президент также упомянул, как во время визита в Западный Берлин в 1987 году бывший президент США Рональд Рейган обратился к советскому лидеру Михаилу Горбачеву с призывом снести стену между двумя немецкими государствами.

"И возрождение в свободе, и воссоединение Германии были бы немыслимы без Соединённых Штатов", – написал Штайнмайер.

Однако, не упоминая конкретно о современной политике США, Штайнмайер напомнил Трампу об актуальности идеалов Декларации независимости и сегодня.

"Между благородными идеалами и реалиями политической жизни всегда будет существовать разрыв – в любой демократии. Важен тот курс, который мы выбираем. Для многих людей в наших двух странах эта 250-я годовщина – повод спросить: движемся ли мы правильным курсом? Ответ никогда не является голосом отдельного человека, а голосом народа – свободного и равного", – добавил немецкий президент.

Напомним, в марте Штайнмайер раскритиковал военную операцию США против Ирана, назвав её нарушением международного права.

В мае Штайнмайер предупреждал об угрозах авторитарных тенденций в мире.