СМИ выяснили, о каком якобы "теракте" Беларусь предупреждала Польшу

Беларусь предупредила Польшу о возможном "теракте", который касался якобы запланированного нападения на детей лидера белорусской демократической оппозиции Светланы Тихановской.

Об этом сообщает белорусское независимое издание "Наша Нива", пишет "Европейская правда".

Источником разоблачений, на которые сослалась белорусская сторона, стал Роман Протасевич, бывший белорусский оппозиционер. А предполагаемое нападение якобы планировал белорусский активист Денис Дашкевич, проживающий в Польше с 2022 года и в отношении которого в 2023 году в Беларуси возбудили уголовное дело за оскорбление Лукашенко.

В Telegram-канале Протасевича утверждалось, что Дашкевич якобы искал информацию о месте проживания Тихановской и её детей, а также якобы рассматривал возможность покушения как способ привлечь внимание к своим проблемам, поскольку Польша лишила его статуса беженца.

Дашкевич в беседе с изданием отметил, что узнал о публикации от журналистов. "Я немного в шоке. Ни Протасевич, ни белорусские пропагандисты со мной не связывались, интервью не просили. Я вообще лично не знаю Романа Протасевича. Зачем он это написал, я не понимаю", – прокомментировал он.

Дашкевич не отрицает, что упоминал детей Тихановской в частных чатах, в частности участникам чата "Партизанка", к которым обращался за помощью.

"Я был под влиянием эмоций и действительно написал нескольким правозащитникам что-то вроде: "Что, убрать детей Тихановской, чтобы обратили внимание на мою проблему?". Я это признаю. Но никаких действий не предпринимал: не искал её, ничего ей не писал и нигде публично этого не высказывал", – сказал Дашкевич. Он добавил, что "писал всем подряд, потому что не понимал, что делать".

"Человек получает такой документ (об отмене статуса беженца. – Ред.) – и осознает, что в Беларуси его фактически ждет смерть. Это не оправдание, но я находился в очень тяжелом эмоциональном состоянии", – отметил он.

Дашкевич утверждает, что о его переписке стало известно белорусским спецслужбам. После этого, по его словам, белорусская сторона через официальные каналы предупредила Польшу о якобы готовящемся "теракте". Впоследствии к нему пришли сотрудники польского Агентства внутренней безопасности.

"Они показали материалы: белорусский министр передал польской стороне информацию о том, что в Польше готовится теракт. Моя фамилия сначала, насколько я понимаю, там даже не упоминалась, но речь шла обо мне", – рассказал белорус.

Дашкевич показал сотрудникам агентства свою переписку и дал объяснения. По его словам, проверка длилась несколько дней и уже завершилась. Официальной информации от Агентства внутренней безопасности Польши о результатах проверки нет.

23 июля Беларусь заявила, что проинформировала Польшу о подготовке теракта в стране, заключавшегося в нанесении вреда детям белорусской активистки.

В ответ в Варшаве заявили, что польские спецслужбы относятся ко всей информации о возможных угрозах с должной серьезностью.