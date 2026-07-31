Мерц заявил, что Испания должна восстановить контроль над ситуацией с мигрантами

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Испания должна восстановить контроль над охраной внешней границы ЕС на фоне миграционного кризиса, разразившегося в испанском анклаве Сеута.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном ведомством федерального канцлера Германии в пятницу, пишет "Европейская правда".

Мерц подчеркнул, что защита внешних границ Европейского Союза имеет решающее значение для борьбы с нелегальной миграцией.

"Я четко ожидаю от всех государств-членов ЕС, что они будут выполнять эту обязанность. По этому поводу мы поддерживаем контакт с правительством Испании. Испания хочет и должна как можно скорее восстановить контроль над ситуацией в Сеуте. Поэтому я приветствую намерение Испании не допускать нелегальных мигрантов на европейский континент", – заявил Мерц.

Кроме того, Берлин ожидает от Марокко, что это государство немедленно примет нелегальных мигрантов обратно.

"Хорошо, что Европейская комиссия и комиссар Магнус Бруннер пообещали свою поддержку в этом вопросе. Принятый в июне регламент о возвращении теперь должен быть немедленно и в полном объеме воплощен в жизнь", – добавил Мерц.

Министерство внутренних дел Испании заявило, что с начала миграционного кризиса в испанский анклав Сеута с территории Марокко незаконно проникли более 50 тысяч человек, в то время как местные власти говорят о еще более высокой цифре.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС усилит поддержку Испании в ответ на миграционный кризис в испанском анклаве Сеуте.

Премьер-министр Испании Педро Санчес, прибывший в Сеуту 31 июля, подчеркнул, что массовый приток туда нелегалов является нарушением территориальной целостности страны.