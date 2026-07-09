Санчес каже, що "терпляче" сприймає нові погрози Трампа на адресу Іспанії

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що мав "сердечну" розмову з президентом США Дональдом Трампом під час саміту НАТО, в якій американський лідер не згадував про свої погрози в бік Мадрида.

Слова іспанського прем’єра цитує EFE, пише "Європейська правда".

Санчес на завершальній пресконференції після саміту НАТО розповів, що в Анкарі він мав "ненапружену" та "абсолютно сердечну" розмову з Трампом після поновленої критики президента США на адресу Іспанії, яку, за його словами, він сприйняв "спокійно та терпляче".

Прем'єр розповів про цю розмову через кілька годин після того, як Трамп оголосив Іспанію "програшною справою", "непоправною" та пригрозив розірвати всі торговельні відносини між країнами.

Попри ці заяви, Санчес сказав, що в його неформальній розмові з американським президентом були лише "добрі слова та дружелюбність". Прем’єр Іспанії розповів, що вони обговорювали Чемпіонат світу з футболу, що проводиться в Сполучених Штатах, та інші неформальні питання, зокрема гольф – один з улюблених видів спорту Трампа.

Ця розмова, пояснив Санчес, відбулася, коли вони чекали на фотографію з саміту НАТО з іншими лідерами.

За словами очільника іспанського уряду, він дізнався про критику Трампа на адресу Іспанії через ЗМІ, натякнувши, що жодного разу ці зауваження не були адресовані йому особисто.

Санчес додав, що сприймає ці нападки "спокійно та терпляче", а також "з певною мірою нормальності", наголосивши, що, окрім риторики, між Іспанією та Сполученими Штатами існують дуже позитивні двосторонні відносини.

Нагадавши, що Іспанія має торговельний дефіцит із США, він, з огляду на погрозу Трампа розірвати торговельні відносини, наголосив, що такі відносини налагоджені з Європейським Союзом, а не окремо з кожною його країною-членом.

Як повідомлялося, на саміті НАТО в Анкарі президент США Дональд Трамп назвав Іспанію "жахливим партнером в НАТО" та закликав зупинити всю торгівлю з країною.

Уряд Іспанії, своєю чергою, запевнив, що "спокійно та нормально" сприймає нові погрози на адресу Мадрида.

За даними ЗМІ, адміністрація США готує перелік іспанських товарів, на які може бути накладено ембарго.

Відносини між Вашингтоном та Мадридом загострилися після початку війни США проти Ірану. Як відомо, Іспанія не дозволила США використовувати свої військові бази для ударів по Ірану.

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