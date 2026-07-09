Санчес заявляет, что "терпеливо" относится к новым угрозам Трампа в адрес Испании

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что у него состоялся "дружеский" разговор с президентом США Дональдом Трампом во время саммита НАТО, в ходе которого американский лидер не упоминал о своих угрозах в адрес Мадрида.

Слова испанского премьера цитирует EFE, пишет "Европейская правда".

Санчес на заключительной пресс-конференции после саммита НАТО рассказал, что в Анкаре у него состоялся "ненапряженный" и "абсолютно сердечный" разговор с Трампом после возобновившейся критики президента США в адрес Испании, которую, по его словам, он воспринял "спокойно и терпеливо".

Премьер рассказал об этой беседе через несколько часов после того, как Трамп назвал Испанию "проигрышным делом", "безнадежной" и пригрозил разорвать все торговые отношения между странами.

Несмотря на эти заявления, Санчес сказал, что в его неформальной беседе с американским президентом звучали только "добрые слова и дружелюбие". Премьер-министр Испании рассказал, что они обсуждали чемпионат мира по футболу, проходящий в Соединенных Штатах, и другие неформальные вопросы, в частности гольф – один из любимых видов спорта Трампа.

Этот разговор, пояснил Санчес, состоялся, когда они ждали фотографии с саммита НАТО с другими лидерами.

По словам главы испанского правительства, он узнал о критике Трампа в адрес Испании из СМИ, намекнув, что ни разу эти замечания не были адресованы ему лично.

Санчес добавил, что воспринимает эти нападки "спокойно и терпеливо", а также "с некоторой долей нормальности", подчеркнув, что, помимо риторики, между Испанией и Соединенными Штатами существуют очень позитивные двусторонние отношения.

Напомнив, что у Испании наблюдается торговый дефицит с США, он, учитывая угрозу Трампа разорвать торговые отношения, подчеркнул, что такие отношения налажены с Европейским союзом, а не отдельно с каждой его страной-членом.

Как сообщалось, на саммите НАТО в Анкаре президент США Дональд Трамп назвал Испанию "ужасным партнером в НАТО" и призвал прекратить всю торговлю с этой страной.

Правительство Испании, в свою очередь, заверило, что "спокойно и нормально" воспринимает новые угрозы в адрес Мадрида.

По данным СМИ, администрация США готовит перечень испанских товаров, на которые может быть наложено эмбарго.

Отношения между Вашингтоном и Мадридом обострились после начала войны США против Ирана. Как известно, Испания не разрешила США использовать свои военные базы для нанесения ударов по Ирану.

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