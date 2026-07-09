Опросы прогнозируют победу Ле Пен на президентских выборах во Франции

Согласно последнему опросу, неофициальный лидер французского правопопулистского "Национального объединения" Марин Ле Пен победит в первом и втором турах президентских выборов во Франции, запланированных на 2027 год.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Toluna Harris Interactive, проведенного для M6 и RTL, пишет "Европейская правда".

Опрос, проведенный 7 июля после оглашения приговора лидеру ультраправых, показал, что в первом туре Ле Пен может набрать 35% голосов избирателей.

Такой результат возможен при условии, что лидер партии "Возрождение" Габриэль Атталь (8% поддержки) и экс-премьер, лидер правоцентристской партии Horizons Эдуар Филипп (14%) сохранят свои кандидатуры. Согласно опросу, второе место в первом туре займет председатель партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон с 16%.

Если Атталь снимет свою кандидатуру в пользу Филиппа, лидер "Horizons" наберет 20%, опередив Меланшона, но по-прежнему будет отставать от Ле Пен (34%).

Во втором туре выборов, согласно опросу, Ле Пен будет лидировать с 51% голосов, за ней следует Эдуар Филипп с 49%. Таким образом, разрыв между двумя кандидатами сократился, поскольку в предыдущем опросе они набирали 52% и 48% соответственно.

Опрос проводился онлайн 7–8 июля на выборке из 1837 человек, зарегистрированных в избирательных списках.

Напомним, 7 июля парижский апелляционный суд оставил в силе приговор Марин Ле Пен за нецелевое использование средств ЕС, но сократил срок запрета на участие в выборах.

Вскоре после этого Ле Пен выступила с заявлением, что будет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах 2027 года. Ранее она заявляла, что не хочет баллотироваться на президентских выборах с электронным браслетом.

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