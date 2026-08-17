У Німеччині поновилась загроза для прикордонного міста через велику пожежу у Бельгії

У Німеччині в ніч проти понеділка поновилася загроза для прикордонного з Бельгією міста через пожежу, що вирує в бельгійському природному заповіднику.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Після оптимістичних повідомлень вдень про те, що фронт пожежі припинив просування у бік німецького Моншау, яке за 2 км від держкордону, до кінця доби ситуація погіршилася і мешканців деяких районів міста евакуювали.

Краєвид з околиць Моншау у бік Бельгії. Thomas Banneyer / dpa

Речник пожежно-рятувальної служби Тобіас Шелл повідомив, що полум’я вже за 300 метрів від нещодавно евакуйованих домівок у Моншау.

Цілу ніч через місто у напрямку пожежі їздили вантажівки з цистернами води.

Пожежу у природному заповіднику Гоес-Фенн вже називають рекордною у новітній історії Бельгії, вона охопила близько 3000 гектарів. В неділю на підмогу бельгійським вогнеборцям приїхали пожежники з Німеччини.

Перед тим на прохання Бельгії ЄС відправив на допомогу три вертольоти та два спецлітаки від інших країн-членів.