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У Німеччині поновилась загроза для прикордонного міста через велику пожежу у Бельгії

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Новини — Понеділок, 17 серпня 2026, 10:40 — Марія Ємець

У Німеччині в ніч проти понеділка поновилася загроза для прикордонного з Бельгією міста через пожежу, що вирує в бельгійському природному заповіднику.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда". 

Після оптимістичних повідомлень вдень про те, що фронт пожежі припинив просування у бік німецького Моншау, яке за 2 км від держкордону, до кінця доби ситуація погіршилася і мешканців деяких районів міста евакуювали. 

Краєвид з околись Монсхау у бік Бельгії
Краєвид з околиць Моншау у бік Бельгії. Thomas Banneyer / dpa 

Речник пожежно-рятувальної служби Тобіас Шелл повідомив, що полум’я вже за 300 метрів від нещодавно евакуйованих домівок у Моншау. 

Цілу ніч через місто у напрямку пожежі їздили вантажівки з цистернами води. 

Пожежу у природному заповіднику Гоес-Фенн вже називають рекордною у новітній історії Бельгії, вона охопила близько 3000 гектарів. В неділю на підмогу бельгійським вогнеборцям приїхали пожежники з Німеччини.

Перед тим на прохання Бельгії ЄС відправив на допомогу три вертольоти та два спецлітаки від інших країн-членів.

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