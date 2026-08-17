В Германии возобновилась угроза для приграничного города из-за крупного пожара в Бельгии

В Германии в ночь на понедельник возобновилась угроза для города под границей с Бельгией из-за пожара, бушующего в бельгийском природном заповеднике.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

После оптимистических сообщений днём о том, что фронт пожара прекратил продвижение в сторону немецкого Моншау, расположенного в 2 км от государственной границы, к концу суток ситуация ухудшилась, и жители некоторых районов города были эвакуированы.

Вид из окраин Моншау в сторону Бельгии. Thomas Banneyer / dpa

Пресс-секретарь пожарно-спасательной службы Тобиас Шелл сообщил, что пламя уже находится в 300 метрах от недавно эвакуированных домов в Моншау.

Всю ночь по городу в направлении пожара ездили грузовики с цистернами воды.

Пожар в природном заповеднике Гоес-Фенн уже называют рекордным в новейшей истории Бельгии, он охватил около 3000 гектаров. В воскресенье на помощь бельгийским пожарным прибыли коллеги из Германии.

Ранее по просьбе Бельгии ЕС направил на помощь три вертолёта и два спецсамолёта из других стран-членов.