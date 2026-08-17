В Германии возобновилась угроза для приграничного города из-за крупного пожара в Бельгии
Новости — Понедельник, 17 августа 2026, 10:40 —
В Германии в ночь на понедельник возобновилась угроза для города под границей с Бельгией из-за пожара, бушующего в бельгийском природном заповеднике.
Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".
После оптимистических сообщений днём о том, что фронт пожара прекратил продвижение в сторону немецкого Моншау, расположенного в 2 км от государственной границы, к концу суток ситуация ухудшилась, и жители некоторых районов города были эвакуированы.
Пресс-секретарь пожарно-спасательной службы Тобиас Шелл сообщил, что пламя уже находится в 300 метрах от недавно эвакуированных домов в Моншау.
Всю ночь по городу в направлении пожара ездили грузовики с цистернами воды.
Пожар в природном заповеднике Гоес-Фенн уже называют рекордным в новейшей истории Бельгии, он охватил около 3000 гектаров. В воскресенье на помощь бельгийским пожарным прибыли коллеги из Германии.
Ранее по просьбе Бельгии ЕС направил на помощь три вертолёта и два спецсамолёта из других стран-членов.