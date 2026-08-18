В Греции расследуют крушение вертолета, в котором погибли молодожены из Великобритании

Греческие правоохранительные органы расследуют обстоятельства крушения вертолета, произошедшего в понедельник на острове Сифнос, в результате которого погибли все трое человек, находившиеся на борту.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Среди погибших – британская пара, которая недавно поженилась и зафрахтовала вертолёт для поездки на остров в рамках своего медового месяца, а также 55-летний греческий пилот.

Вертолёт модели Bell 206 разбился на безлюдном склоне холма вскоре после взлёта с вертолётной площадки острова в районе Толос. Ни одно жилое здание не было повреждено.

Предварительное расследование проводит полицейский участок Сифноса при поддержке двух офицеров из подразделения по борьбе с организованной преступностью Греции, которые прибыли на остров для оказания специализированной помощи.

К ним присоединились начальник полиции Милоса, а также группа офицеров из Сироса, которые будут координировать расследование.

По свидетельствам людей, находившихся на месте происшествия, вертолёт внезапно начал вращаться в воздухе, после чего резко ушёл в пике и разбился всего в 50 метрах от вертолётной площадки острова.

В результате аварии произошел пожар, который испепелил тела пассажиров. Для их идентификации власти поручили провести анализ ДНК, а также ожидается проведение вскрытия. Что касается иностранных граждан, процесс идентификации будет проходить при посредничестве посольства Великобритании.

Пожарная служба провела предварительный осмотр на месте аварии, тогда как полное расследование проводит Национальная организация по расследованию авиационных и железнодорожных аварий (EODASAM).

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