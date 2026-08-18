У Молдові хочуть заборонити використання піротехніки поблизу житлових будинків

У Молдові готуються заборонити використання піротехнічних виробів на відстані менш ніж 100 метрів від житлових будинків, а також освітніх закладів, лікарень та зон відпочинку.

Відповідний законопроєкт підготувало МВС Молдови, повідомляє молдовське видання NewsMaker, пише "Європейська правда".

Документ також передбачає кримінальну відповідальність за порушення правил поводження з піротехнікою, якщо внаслідок цього було завдано тілесних ушкоджень, загинула одна чи кілька людей або завдано шкоди майну чи довкіллю.

До 2 вересня законопроєкт винесений на громадське обговорення.

Його розробили після того, як парламентська комісія з питань довкілля рекомендувала уряду скоротити використання піротехнічних виробів та обмежити доступ населення до деяких із них.

Необхідність посилення правил також пов'язують із кількістю травмувань у період зимових свят. З 25 грудня 2025 року до 3 січня 2026 року через використання феєрверків травмувалися 11 людей.

На їхнє лікування держава витратила понад 36 тисяч молдовських леїв.

Однією з ключових запропонованих змін стане заборона приватним особам використовувати феєрверки категорій F2 та F3. Застосовувати такі піротехнічні вироби зможуть лише уповноважені піротехніки.

Також заборонено використовувати піротехніку на відстані менше 100 метрів від житлових будинків та багатоквартирних будівель, якщо у керуючих будинками немає угоди з органом державного нагляду за протипожежними заходами. А також освітніх закладів, лікарень, зон відпочинку, церков, якщо немає угоди між місцевою адміністрацією та органом державного нагляду за протипожежними заходами щодо використання

У разі схвалення закон набере чинності 1 січня 2028 року, щоб дати владі та економічним суб’єктам час пристосуватися до нових правил.

Нагадаємо, у січні у Молдові оголосили про депортацію 25-річного іноземного громадянина, чиї дії під час новорічних святкувань у центрі Кишинева могли призвести до трагічних наслідків. Він запустив феєрверк у великому скупченні людей.

Святкування Нового року у Німеччині позначилися трагічними інцидентами через використання піротехніки. Понад 3 мільйони людей підтримали петицію за заборону феєрверків у новорічну ніч.