В Молдове хотят запретить использование пиротехники вблизи жилых домов

В Молдове готовятся запретить использование пиротехнических изделий на расстоянии менее 100 метров от жилых домов, а также образовательных учреждений, больниц и зон отдыха.

Соответствующий законопроект подготовило МВД Молдовы, сообщает молдавское издание NewsMaker, пишет "Европейская правда".

Документ также предусматривает уголовную ответственность за нарушение правил обращения с пиротехникой, если в результате этого были причинены телесные повреждения, погиб один или несколько человек или нанесен ущерб имуществу или окружающей среде.

До 2 сентября законопроект вынесен на общественное обсуждение.

Его разработали после того, как парламентская комиссия по вопросам окружающей среды рекомендовала правительству сократить использование пиротехнических изделий и ограничить доступ населения к некоторым из них.

Необходимость ужесточения правил также связывают с количеством травм в период зимних праздников. С 25 декабря 2025 года по 3 января 2026 года в результате использования фейерверков травмы получили 11 человек.

На их лечение государство потратило более 36 тысяч молдавских леев.

Одним из ключевых предложенных изменений станет запрет частным лицам использовать фейерверки категорий F2 и F3. Использовать такие пиротехнические изделия смогут только уполномоченные пиротехники.

Также запрещено использовать пиротехнику на расстоянии менее 100 метров от жилых домов и многоквартирных зданий, если у управляющих домами нет соглашения с органом государственного надзора за противопожарными мерами. А также от образовательных учреждений, больниц, зон отдыха, церквей, если нет соглашения между местной администрацией и органом государственного надзора за противопожарными мерами относительно использования

В случае одобрения закон вступит в силу 1 января 2028 года, чтобы дать властям и экономическим субъектам время адаптироваться к новым правилам.

Напомним, в январе в Молдове объявили о депортации 25-летнего иностранного гражданина, чьи действия во время новогодних празднований в центре Кишинева могли привести к трагическим последствиям. Он запустил фейерверк в большом скоплении людей.

Празднование Нового года в Германии ознаменовалось трагическими инцидентами из-за использования пиротехники. Более 3 миллионов человек поддержали петицию о запрете фейерверков в новогоднюю ночь.