Мадяр: у неділю Угорщина вперше за 44 роки повністю зупинить роботу єдиної АЕС

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр повідомив, що роботу єдиної в країні атомної електростанції "Пакш" буде повністю зупинено у неділю, 2 серпня, через різке падіння рівня воли в Дунаї.

Про це він написав у Facebook, передає "Європейська правда".

Мадяр заявив, що о 1:30 за місцевим часом буде зупинено роботу передостаннього енергоблока АЕС, а 2 серпня її повністю зупинять – вперше за 44 роки існування станції.

Водночас в управлінні комунікацій самої АЕС "Пакш" повідомили, що з 1:30 2 серпня працюватиме лише 2-й блок електростанції на 50 % потужності. Там не попередили про повну зупинку виробництва з неділі, а лише вказали на таку можливість у разі подальшого падіння рівня води в Дунаї.

"У разі подальшого зниження рівня води останній активний блок також буде зупинено, що призведе до повного припинення виробництва електроенергії; надалі необхідно буде забезпечити охолодження зупинених блоків", – йдеться у повідомленні.

В пресслужбі "Пакш" закликали угорців зменшити споживання електроенергії в найближчий період, особливо в вечірній піковий період між 17:00 та 22:00.

31 липня прем’єр Угорщини Петер Мадяр повідомив, що єдина угорська атомна електростанція "Пакш" може повністю призупинити роботу всіх реакторів 4 або 5 серпня через низький рівень води в Дунаї.

Перед цим він попередив, що країна може зіштовхнутися з енергетичною кризою. Мадяр закликав великих споживачів, включаючи виробників акумуляторів та автомобілів, добровільно скоротити споживання електроенергії з 17:00 до 22:00 під час спеки.

Повідомляли, що на лініях метро та трамваїв Будапешта буде запроваджено графік руху, за яким транспортні засоби будуть прискорюватися менш інтенсивно для заощадження електроенергії.