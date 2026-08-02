Керівна партія Вірменії висунула Пашиняна кандидатом у прем’єри

Партія "Громадянський договір", яка має більшість у Національних зборах Вірменії, висунула Нікола Пашиняна кандидатом у прем’єр-міністри.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агенція Armenpress з посиланням на заяву партії.

Партія Пашиняна "Громадянський договір" передала президенту Вірменії Ваагну Хачатуряну пакет документів щодо висунення кандидатури свого лідера на пост глави уряду.

Перед цим президент підписав заяву Пашиняна про відставку його уряду. Це – процедура, передбачена Конституцією Вірменії, згідно з якою в день початку роботи новообраного парламенту кабінет міністрів на чолі з прем’єром мають подати у відставку.

У цьому випадку ці заходи є формальністю, оскільки саме партія Нікола Пашиняна "Громадянський договір" здобула перемогу на парламентських виборах 7 червня і гарантувала собі більшість у Національних зборах.

Нагадаємо, останні парламентські вибори у Вірменії відбулися 7 червня в умовах активного російського втручання. Прем’єр країни Нікол Пашинян після них заявив після них заявив про "історичну перемогу".

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