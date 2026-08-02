Правящая партия Армении выдвинула Пашиняна кандидатом в премьер-министры

Партия "Гражданский договор", обладающая большинством в Национальном собрании Армении, выдвинула Никола Пашиняна кандидатом в премьер-министры.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Armenpress со ссылкой на заявление партии.

Партия Пашиняна "Гражданский договор" передала президенту Армении Ваагну Хачатуряну пакет документов о выдвижении кандидатуры своего лидера на пост главы правительства.

До этого президент подписал заявление Пашиняна об отставке его правительства. Это – процедура, предусмотренная Конституцией Армении, согласно которой в день начала работы новоизбранного парламента кабинет министров во главе с премьером должен подать в отставку.

В данном случае эти меры носят формальный характер, поскольку именно партия Никола Пашиняна "Гражданский договор" одержала победу на парламентских выборах 7 июня и обеспечила себе большинство в Национальном собрании.

Напомним, последние парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня в условиях активного российского вмешательства. Премьер страны Никол Пашинян после них заявил о "исторической победе".

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