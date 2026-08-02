Лідер іспанських ультраправих закликав мілітаризувати кордон у Сеуті

Лідер іспанської правопопулістської партії Vox Сантьяго Абаскаль на тлі міграційної кризи в Сеуті закликав до радикальних заходів, зокрема до постійної мілітаризації кордону з Марокко та безстрокового закриття прикордонного переходу.

Про це Абаскаль заявив у неділю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El País.

Політик виступив за "постійну мілітаризацію кордону" з Марокко і закриття прикордонного переходу у Сеуті доти, доки Рабат не надасть гарантій, що подібна ситуація більше не повториться.

Також лідер Vox вимагав, щоб марокканська влада прийняла назад усіх своїх громадян, які, за його словами, незаконно перебувають на території Іспанії.

Крім того, Абаскаль закликав Європейський Союз призупинити дію преференційної торговельної угоди з Марокко, доки країна не зобов'яжеться "поважати наші кордони".

Водночас він різко розкритикував прем'єр-міністра Іспанії Педро Сансчеса, заявивши, що той несе відповідальність разом з Марокко за те, що Абаскаль назвав "вторгненням" і "актом війни".

На думку лідера Vox, пропозиції уряду Санчеса щодо масштабної легалізації мігрантів послабили контроль над кордонами та сприяли нинішній кризі.

В останні дні десятки тисяч мігрантів спробували масово потрапити до іспанського анклаву Сеута з території Марокко. За оцінками місцевої влади, до міста незаконно проникли близько 60 тисяч людей, тоді як Міністерство внутрішніх справ Іспанії повідомило про понад 50 тисяч.

31 липня іспанська влада повідомила, що більшість мігрантів уже повернули до Марокко.

22 країни ЄС звернулися до керівництва блоку з вимогою негайної та скоординованої європейської відповіді на події в іспанському анклаві Сеута.

У зв’язку з кризою в Сеуті Ірландія скликала засідання Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ на вівторок, 4 серпня.