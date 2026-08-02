Лидер испанских ультраправых призвал к милитаризации границы в Сеуте

Лидер испанской правопопулистской партии Vox Сантьяго Абаскаль на фоне миграционного кризиса в Сеуте призвал к радикальным мерам, в частности к постоянной милитаризации границы с Марокко и бессрочному закрытию пограничного перехода.

Об этом Абаскаль заявил в воскресенье, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El País.

Политик выступил за "постоянную милитаризацию границы" с Марокко и закрытие пограничного перехода в Сеуте до тех пор, пока Рабат не предоставит гарантии, что подобная ситуация больше не повторится.

Также лидер Vox потребовал, чтобы марокканские власти приняли обратно всех своих граждан, которые, по его словам, незаконно находятся на территории Испании.

Кроме того, Абаскаль призвал Европейский Союз приостановить действие преференциального торгового соглашения с Марокко до тех пор, пока страна не обязуется "уважать наши границы".

В то же время он резко раскритиковал премьер-министра Испании Педро Санчеса, заявив, что тот несет ответственность вместе с Марокко за то, что Абаскаль назвал "вторжением" и "актом войны".

По мнению лидера Vox, предложения правительства Санчеса о масштабной легализации мигрантов ослабили контроль над границами и способствовали нынешнему кризису.

В последние дни десятки тысяч мигрантов попытались массово проникнуть в испанский анклав Сеута с территории Марокко. По оценкам местных властей, в город незаконно проникли около 60 тысяч человек, тогда как Министерство внутренних дел Испании сообщило о более чем 50 тысячах.

31 июля испанские власти сообщили, что большинство мигрантов уже возвращены в Марокко.

22 страны ЕС обратились к руководству блока с требованием немедленного и скоординированного европейского ответа на события в испанском анклаве Сеута.

В связи с кризисом в Сеуте Ирландия созвала заседание Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел на вторник, 4 августа.