У Молдові заявили, що Україна готова допомогти у разі надзвичайної ситуації на Дністрі

У Молдові заявили, що Україна висловила готовність надати підтримку країні та запропонувати рішення у разі надзвичайної ситуації на річці Дністер.

Про це повідомив міністр охорони навколишнього середовища Молдови Георге Хаждер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Хаждер повідомив, що 1 серпня провів переговори зі своїм українським колегою Олександром Кравченком. Вони обговорили гідрологічну ситуацію на річці Дністер та динаміку рівня води в Новодністровському водосховищі.

"Ми домовилися підтримувати прямий і постійний зв’язок для моніторингу та управління наслідками зниження рівня води на Дністрі. Я радий, що українська сторона повністю розуміє наші побоювання та запевнила у готовності надати підтримку й запропонувати рішення у разі надзвичайної ситуації", – сказав Хаждер.

За словами міністра, всередині країни необхідно приділяти підвищену увагу водозабірній станції, яка забезпечує Кишинів.

Нагадаємо, що 28 липня уряд Молдови ввів на 30 днів режим підвищеної готовності в енергетичному та гідрологічному секторах. Рішення ухвалили на позачерговому засіданні уряду через ризики перебоїв із постачанням палива та низький рівень води в Дністрі.

Уряд Молдови заявив, що якщо ситуація погіршиться, насамперед обмежать споживання води, що використовується для другорядних потреб, зокрема для деяких видів зрошення, певних промислових процесів та миття поверхонь. Пріоритетом, за словами влади, залишиться забезпечення населення питною водою.

31 липня після зустрічі представників Молдови з Україною під час позачергового засідання Дністровської комісії було вирішено скоротити обсяг скидання води з Дністровського водосховища зі 100 до 85 кубометрів на секунду.

Раніше Україна запропонувала скоротити обсяг скидання води з Дністровського водосховища зі 100 до 70 кубометрів на секунду, щоб зберегти запаси на випадок тривалої посухи.

Тим часом прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що країна зіштовхнеться з "найкритичнішими п’ятьма днями" через ситуацію в енергетиці, спричинену майже повною зупинкою виробництва електроенергії на єдиній угорській АЕС через низький рівень води в Дунаї.

Словацький прем’єр Роберт Фіцо висловив готовність допомогти Угорщині у подоланні енергетичної кризи.