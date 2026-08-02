В Молдове заявили, что Украина готова оказать помощь в случае чрезвычайной ситуации на Днестре

В Молдове заявили, что Украина выразила готовность оказать поддержку стране и предложить решения в случае чрезвычайной ситуации на реке Днестр.

Об этом сообщил министр охраны окружающей среды Молдовы Георге Хаждер, передает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Хаждер сообщил, что 1 августа провел переговоры со своим украинским коллегой Александром Кравченко. Они обсудили гидрологическую ситуацию на реке Днестр и динамику уровня воды в Новоднестровском водохранилище.

"Мы договорились поддерживать прямую и постоянную связь для мониторинга и управления последствиями снижения уровня воды на Днестре. Я рад, что украинская сторона полностью понимает наши опасения и заверила в готовности оказать поддержку и предложить решения в случае чрезвычайной ситуации", – сказал Хаждер.

По словам министра, внутри страны необходимо уделять повышенное внимание водозаборной станции, которая обеспечивает Кишинев.

Напомним, что 28 июля правительство Молдовы ввело на 30 дней режим повышенной готовности в энергетическом и гидрологическом секторах. Решение было принято на внеочередном заседании правительства из-за рисков перебоев с поставками топлива и низкого уровня воды в Днестре.

Правительство Молдовы заявило, что если ситуация ухудшится, в первую очередь ограничат потребление воды, используемой для второстепенных нужд, в частности для некоторых видов орошения, определенных промышленных процессов и мытья поверхностей. Приоритетом, по словам властей, останется обеспечение населения питьевой водой.

31 июля после встречи представителей Молдовы с Украиной в ходе внеочередного заседания Днестровской комиссии было решено сократить объем сброса воды из Днестровского водохранилища со 100 до 85 кубометров в секунду.

Ранее Украина предложила сократить объем сброса воды из Днестровского водохранилища со 100 до 70 кубометров в секунду, чтобы сохранить запасы на случай продолжительной засухи.

Между тем премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что страна столкнется с "пятью самыми критическими днями" из-за ситуации в энергетике, вызванной почти полной остановкой производства электроэнергии на единственной венгерской АЭС из-за низкого уровня воды в Дунае.

Словацкий премьер Роберт Фицо выразил готовность помочь Венгрии в преодолении энергетического кризиса.