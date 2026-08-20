В Румунії показали відео знищення морського дрона з винищувача F-16
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Новини — Четвер, 20 серпня 2026, 20:56 —
Новини — Четвер, 20 серпня 2026, 20:56 —
Виконувач обов'язків міністра оборони Румунії Раду Міруце опублікував відео знищення морського дрона біля берегів Констанци.
Відео він оприлюднив у Facebook, повідомляє "Європейська правда".
"Відео сьогоднішнього знищення морського дрона поблизу платформи Neptun Deep. Румунія захищає свої інтереси", – написав Міруце.
У четвер, 20 серпня, румунський винищувач F-16 успішно знищив морський дрон у морі поблизу берегів Констанци.
У Міноборони Румунії заявили згодом, що знищений дрон не був українським.
Повідомляли також, що один безпілотник впав на території Румунії в безлюдній місцевості.
Міністерство закордонних справ Румунії поінформувало НАТО про інциденти з дронами, які стались у четвер, 20 серпня.
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