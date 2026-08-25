До Естонії прибула нова партія ув’язнених зі Швеції

У вівторок, 25 серпня, до Тартуської в'язниці в Естонії доставили другу групу шведських ув'язнених чисельність 11 осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Таким чином, загальна кількість шведських ув’язнених у Тартуській в’язниці зросла до 15.

Транспортування та прийом відбулися згідно з планом і без інцидентів, повідомляється в пресрелізі Тюремної служби.

Після прибуття ув’язнені проходять необхідні процедури, потім їх розміщують у призначеному для них житловому блоці. У перші дні ув’язнених ознайомлюють із розпорядком дня та правилами, а також допомагають адаптуватися до нових умов.

Перших чотирьох шведських ув’язнених доставили до Естонії у вівторок, 18 серпня.

Прибуття шведських ув’язнених до Тартуської в’язниці триватиме поетапно. Загалом протягом року до Тарту мають доправити 600 шведських ув’язнених, з них 200 – до кінця цього року.

Точні дати прибуття наступних груп ув’язнених з міркувань безпеки та конфіденційності заздалегідь не розголошуються.

Нагадаємо, у червні естонський парламент затвердив поправки до закону, що дозволяють переводити іноземних ув’язнених до естонських в’язниць, в рамках відповідної угоди зі Швецією.

Угода діє протягом п’яти років із можливістю її продовження ще на три роки.

В Естонії домовленість оцінюють суперечливо, у червні проти неї провели акцію протесту.

Естонія – серед країн ЄС із найнижчим рівнем злочинності, тому половина камер в естонських в'язницях порожня, тоді як у багатьох країнах ситуація протилежна.