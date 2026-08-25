В Эстонию прибыла новая партия заключённых из Швеции

Во вторник, 25 августа, в Тартускую тюрьму в Эстонии доставили вторую группу шведских заключённых численностью 11 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Таким образом, общее количество шведских заключенных в Тартуской тюрьме возросло до 15.

Транспортировка и прием прошли согласно плану и без инцидентов, сообщается в пресс-релизе Тюремной службы.

По прибытии заключенные проходят необходимые процедуры, после чего их размещают в предназначенном для них жилом блоке. В первые дни заключенных знакомят с распорядком дня и правилами, а также помогают адаптироваться к новым условиям.

Первых четырех шведских заключенных доставили в Эстонию во вторник, 18 августа.

Прибытие шведских заключенных в Тартускую тюрьму будет происходить поэтапно. Всего в течение года в Тарту должны быть доставлены 600 шведских заключенных, из них 200 – до конца этого года.

Точные даты прибытия следующих групп заключённых из соображений безопасности и конфиденциальности заранее не разглашаются.

Напомним, в июне эстонский парламент утвердил поправки к закону, позволяющие переводить иностранных заключенных в эстонские тюрьмы в рамках соответствующего соглашения со Швецией.

Соглашение действует в течение пяти лет с возможностью его продления ещё на три года.

В Эстонии это соглашение оценивают неоднозначно, в июне против него провели акцию протеста.

Эстония – одна из стран ЕС с самым низким уровнем преступности, поэтому половина камер в эстонских тюрьмах пустует, тогда как во многих странах ситуация противоположная.