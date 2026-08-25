Стубб готовий стати перемовником щодо миру в Україні, але не прагне цього

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що не прагне бути публічним учасником переговорів щодо завершення війни, але готовий стати перемовником, якщо така потреба виникне; водночас він вважає, що США відіграватимуть провідну роль у переговорному процесі, а Європа має бути безпосередньо залучена до ухвалення рішень.

Про це він сказав у інтерв’ю "Європейській правді".

У Стубба запитали, якою, на його думку, буде роль Європи, коли розпочнуться переговори щодо завершення російсько-української війни.

"Я з маленької країни. І я дуже чітко усвідомлюю, що моє місце – за лаштунками. І моя робота у цій ролі – передавати інформацію з України до Америки, з Америки до України. А якщо виникне потреба надати якусь інформацію росіянам – я також з радістю це зроблю", – відповів на це фінський президент.

Водночас він наголосив, що вважає: "американці грають першу скрипку у переговорах".

"Та водночас, не можна вирішувати за Європу без Європи. Над цим я працюю, намагаючись залучити до процесу якомога більше людей", – сказав Стубб.

На уточнювальне запитання, чи погодиться він стати перемовником, якщо йому запропонують, Стубб зазначив, що "якби це питання дійсно постало – то звичайно".

"По-перше, це гіпотетичне запитання. Навіть через це я не можу на нього відповісти. По-друге, якби це питання дійсно постало – то звичайно! Але я думаю, що по факту буде команда перемовників", – пояснив він.

Стубб додав, що наразі він задоволений, що багато працює за лаштунками, і не має потреби виходити на перший план.

Як відомо, у європейських країнах почали обговорювати ідею про призначення перемовника від Європи, який би включився у переговорний процес щодо завершення російсько-української війни – що наразі не отримала активного розвитку.

Як повідомляла "Європейська правда", більшу частину часу, відведеного на обговорення України на саміті ЄС, забрала дискусія про нещодавні контакти між Брюсселем і Москвою.

Зокрема президент Євроради Антоніу Кошта вимушений був пояснювати, навіщо встановлював дипломатичний звʼязок з Кремлем. Також, за даними "ЄвроПравди", Кошта висловив бажання представляти ЄС на майбутніх перемовинах з Росією.

Також дивіться повне інтерв’ю з президентом Фінляндії за посиланням.