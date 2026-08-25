Стубб готов выступить посредником в переговорах о мире в Украине, но не стремится к этому

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не стремится выступать в качестве публичного участника переговоров о прекращении войны, но готов стать посредником, если в этом возникнет необходимость; при этом он считает, что США будут играть ведущую роль в переговорном процессе, а Европа должна быть непосредственно вовлечена в процесс принятия решений.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

У Стубба спросили, какой, по его мнению, будет роль Европы, когда начнутся переговоры о прекращении российско-украинской войны.

"Я из маленькой страны. И я очень четко осознаю, что мое место – за кулисами. И моя работа в этой роли – передавать информацию из Украины в Америку, из Америки в Украину. А если возникнет необходимость предоставить какую-то информацию россиянам – я также с радостью это сделаю", – ответил на этот вопрос финский президент.

В то же время он подчеркнул, что считает: "американцы играют первую скрипку в переговорах".

"Но в то же время нельзя принимать решения за Европу без Европы. Над этим я работаю, стараясь привлечь к процессу как можно больше людей", – сказал Стубб.

На уточняющий вопрос, согласится ли он стать переговорщиком, если ему предложат, Стубб отметил, что "если бы этот вопрос действительно встал – то, конечно".

"Во-первых, это гипотетический вопрос. Даже из-за этого я не могу на него ответить. Во-вторых, если бы этот вопрос действительно встал – то, конечно! Но я думаю, что по сути будет команда переговорщиков", – пояснил он.

Стубб добавил, что пока он доволен тем, что много работает за кулисами, и не видит необходимости выходить на первый план.

Как известно, в европейских странах начали обсуждать идею о назначении переговорщика от Европы, который бы включился в переговорный процесс по завершению российско-украинской войны – что пока не получило активного развития.

Как сообщала "Европейская правда", большую часть времени, отведенного на обсуждение Украины на саммите ЕС, заняла дискуссия о недавних контактах между Брюсселем и Москвой.

В частности, президент Евросовета Антониу Кошта был вынужден объяснять, зачем устанавливал дипломатические связи с Кремлем. Также, по данным "ЕвроПравды", Кошта выразил желание представлять ЕС на предстоящих переговорах с Россией.

Смотрите также полное интервью с президентом Финляндии по ссылке.