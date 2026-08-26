Правительство Франции убеждают запретить охоту на сурков

Во Франции активисты по защите животных готовят протесты и петиции с призывом к правительству запретить охоту на альпийских сурков.

Об этом пишет The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Сезон охоты на этих грызунов, относящихся к семейству беличьих, начинается в сентябре – за несколько недель до того, как сурки впадают в долгую зимнюю спячку.

Хотя альпийский сурок не относится к видам, находящимся под угрозой исчезновения во Франции, активисты утверждают, что численность сурков сокращается из-за климатического кризиса. Активисты заявляют, что выступают против охоты на животных ради развлечения.

"Здесь речь идет о морали. Когда вы говорите людям, что охота на сурков разрешена во Франции, они в шоке", – заявила Полин ди Николантонио, президент Ассоциации за справедливость для животных Савойи (AJAS), которая уже два года проводит акции против охоты на сурков.

По её словам, сурок является чрезвычайно популярным и символическим животным для Савойи и других районов Альп. "Достаточно зайти в любой туристический офис, чтобы увидеть, что он является главным логотипом или символом", – добавила она.

Сурки распространены в горных районах Европы и Северной Америки. Они живут преимущественно семейными группами, возглавляемыми доминантной парой. В случае опасности животные издают характерный высокий звук.

В конце лета и осенью сурки набирают вес, который может достигать 8 кг, накапливая запасы для пяти-шестимесячной зимней спячки.

В мире существует 15 видов сурков. Традиционно на них охотились ради мяса, жира и меха. В настоящее время охота на сурков разрешена в отдельных штатах США и Канады, а также во Франции, Швейцарии и Австрии. При этом в Италии и Германии она запрещена. Во Франции ежегодно отстреливают в среднем около 1000 сурков.

Сурок имеет положительный образ во французской культуре. На протяжении поколений французские дети знали его по народным сказкам и стихам, он стал символом альпийских горнолыжных курортов, а также героем популярной телевизионной рекламы известного бренда молочного шоколада.

Напомним, в прошлом году 8 мая Европейский парламент поддержал понижение статуса охраны волков со "строго охраняемого" до "охраняемого", что упрощает отстрел там, где популяция волков стала проблемой.

Финляндия с 1 января разрешила охоту на волков из-за опасений по поводу роста их численности.

Словакия и Румыния решили упростить процедуру отстрела медведей из-за роста числа случаев, когда они нападают на людей.