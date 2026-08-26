МИД России вызвал представительницу Румынии

Министерство иностранных дел России вызвало временную поверенную в делах Румынии в Москве Лилиану Бурду.

Об этом сообщает ТАСС, передает "Европейская правда".

Временная поверенная в делах Румынии должна явиться в российский МИД в четверг, 27 августа.

О причинах вызова румынской дипломатки пока не сообщается.

В конце июля румынское Министерство иностранных дел объявило, что один из членов российской дипломатической миссии в Бухаресте будет объявлен персоной нон грата.

Это произошло после того, как Румыния третий день подряд сбила с истребителя дрон, нарушивший воздушное пространство.

В июне Бухарест прибег к закрытию российского генерального консульства, а также объявил российского генерального консула персоной нон грата в прошлом месяце. Это стало реакцией на падение российского беспилотника на жилой дом в Галаце 29 мая.

В ответ Россия решила объявить генерального консула Румынии персоной нон грата и закрыть генеральное консульство страны в Санкт-Петербурге.