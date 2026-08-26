Після інциденту в Лейпцигу у Франції попередили про можливість посилення ворожих дій

Генеральна директорка Головного управління внутрішньої безпеки Франції (DGSI) Селін Берто вважає, що Франції слід очікувати нових, жорстокіших атак на своїй території на тлі посилення гібридної війни та іноземного втручання по всій Європі.

Про це вона сказала у середу, 26 серпня, на заході La Ref – великому форумі французьких бізнес-лідерів у Парижі, цитує Politico, передає "Європейська правда".

Берто навела як приклад виявлення цього місяця вибухового пристрою поблизу українського вантажного літака в аеропорту Лейпцига в Німеччині.

"Виявлення вибухового безпілотника в Лейпцигу є попередженням про те, що ми повинні враховувати можливість прямих і більш жорстоких ворожих дій на нашій національній території", – зазначила вона.

Берто не згадувала Росію прямо у своїх словах щодо інциденту в Лейпцигу, однак перед цим у своєму виступі зазначила, що "посилення позиції Росії є одним із головних приводів для занепокоєння".

"Починаючи з 2022 року, ми спостерігаємо драматичне та значне зростання актів втручання на нашій національній території. Усе це є частиною початку війни, яка не є фізичною війною, не є військовою війною і не обов’язково публічно визнається як така, що спрямована проти нашої території, але вже включає атаки проти нашої країни", – сказала вона.

Нагадаємо, 4 серпня в аеропорту "Лейпциг/Галле" було виявлено безпілотник, начинений вибухівкою, поблизу українського вантажного літака "Антонов", що використовувався для перевезення військових матеріалі. Слідчі також підозрюють, що тієї ночі другий безпілотник міг зіткнутися з вантажним літаком DHL невдовзі після тимчасового закриття аеропорту.

А 25 серпня стало відомо, що правоохоронці виявили ще один безпілотник з вибухівкою, який, імовірно, був задіяний в інциденті в аеропорту "Лейпциг/Галле".

Німецька влада підозрює можливу причетність Росії до інциденту, проте походження дронів досі не встановлено.

У німецькій урядовій коаліції обговорюють варіанти заходів у відповідь щодо Росії після інциденту з дронами в аеропорту Лейпцига, серед них – закриття державного російського культурного центру у Берліні, відомого як "Русский дом".