После инцидента в Лейпциге во Франции предупредили о возможном усилении враждебных действий

Генеральный директор Главного управления внутренней безопасности Франции (DGSI) Селин Берто считает, что Франции следует ожидать новых, более жестоких атак на своей территории на фоне обострения гибридной войны и иностранного вмешательства по всей Европе.

Об этом она заявила в среду, 26 августа, на мероприятии La Ref – крупном форуме французских бизнес-лидеров в Париже, цитирует Politico, передает "Европейская правда".

Берто привела в качестве примера обнаружение в этом месяце взрывного устройства рядом с украинским грузовым самолетом в аэропорту Лейпцига в Германии.

"Обнаружение взрывного беспилотника в Лейпциге является предупреждением о том, что мы должны учитывать возможность прямых и более жестоких враждебных действий на нашей национальной территории", – отметила она.

Берто не упоминала Россию напрямую в своих словах об инциденте в Лейпциге, однако перед этим в своем выступлении отметила, что "усиление позиции России является одним из главных поводов для беспокойства".

"Начиная с 2022 года, мы наблюдаем драматический и значительный рост актов вмешательства на нашей национальной территории. Все это является частью начала войны, которая не является физической войной, не является военной войной и не обязательно публично признается как направленная против нашей территории, но уже включает атаки против нашей страны", – сказала она.

Напомним, 4 августа в аэропорту "Лейпциг/Галле" был обнаружен беспилотник, начиненный взрывчаткой, вблизи украинского грузового самолета "Антонов", который использовался для перевозки военных грузов. Следователи также подозревают, что в ту ночь второй беспилотник мог столкнуться с грузовым самолетом DHL вскоре после временного закрытия аэропорта.

А 25 августа стало известно, что правоохранительные органы обнаружили ещё один беспилотник со взрывчаткой, который, вероятно, был задействован в инциденте в аэропорту "Лейпциг/Галле".

Немецкие власти подозревают возможную причастность России к инциденту, однако происхождение дронов до сих пор не установлено.

В немецкой правительственной коалиции обсуждают варианты ответных мер в отношении России после инцидента с дронами в аэропорту Лейпцига, среди них – закрытие государственного российского культурного центра в Берлине, известного как "Русский дом".