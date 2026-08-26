Глава МЗС Латвії розповіла про розмову зі спецпосланцем Трампа щодо Білорусі

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже повідомила про "продуктивну" розмову зі спецпосланцем президента США з питань Білорусі Джоном Коулом.

Про це вона розповіла у своєму X, пише "Європейська правда".

Браже зазначила, що під час дзвінка вони з Коулом обговорили "серію викликів та загроз, що постають перед союзниками у регіоні, включно з нелегальною міграцією та гібридними загрозами".

За її словами, Коул відзначив ретельність виконання Латвією зобов’язань у межах НАТО та її внесок у регіональну стабільність, зокрема витрати на оборону на рівні 5% ВВП.

Джон Коул є ключовим посадовцем, через якого відбувається взаємодія адміністрації Трампа з Мінськом. Протягом 2025-2026 року завдяки цьому Білорусь Лукашенка відпустила на волю багатьох політв’язнів, включно з наймедійнішими, в обмін на санкційні поступки. Відбулися також обміни, у межах яких додому повернулись громадяни Польщі та Молдови. У той же час правозахисники вказують на те, що паралельно за грати потрапляють нові люди.

У червні Вашингтон повідомив демократичним силам Білорусі в екзилі про затримки у звільненні більшої кількості політв’язнів.

Балтійські держави намагаються використати вплив Вашингтона на Мінськ для того, щоб стримувати недружні гібридні дії з боку Білорусі, як, зокрема, шантаж контрабандними метеокулями.

Водночас від Коула лунали заклики до Вільнюса поновити діалог з Мінськом, оскільки США зацікавлені у білоруських калійних добривах.

Нагадаємо, прем’єр Латвії переконує, що країна заслуговує на додаткову підтримку від ЄС у зв’язку з проблемами, які їй створює сусідство з Росією та Білоруссю.