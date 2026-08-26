Глава МИД Латвии рассказала о разговоре со спецпосланником Трампа по Беларуси

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже сообщила о "продуктивном" разговоре со спецпосланником президента США по Беларуси Джоном Коулом.

Об этом она рассказала в своем X, пишет "Европейская правда".

Браже отметила, что во время разговора они с Коулом обсудили "ряд вызовов и угроз, с которыми сталкиваются союзники в регионе, включая нелегальную миграцию и гибридные угрозы".

По её словам, Коул отметил тщательное выполнение Латвией обязательств в рамках НАТО и её вклад в региональную стабильность, в частности расходы на оборону на уровне 5% ВВП.

Джон Коул является ключевым должностным лицом, через которого осуществляется взаимодействие администрации Трампа с Минском. В течение 2025–2026 годов благодаря этому Беларусь Лукашенко освободила многих политзаключенных, включая самых известных в СМИ, в обмен на санкционные уступки.

Состоялись также обмены, в рамках которых домой вернулись граждане Польши и Молдовы. В то же время правозащитники указывают на то, что параллельно за решетку попадают новые люди.

В июне Вашингтон сообщил демократическим силам Беларуси в изгнании о задержках в освобождении большего числа политзаключенных.

Балтийские государства пытаются использовать влияние Вашингтона на Минск для сдерживания недружественных гибридных действий со стороны Беларуси, как, в частности, шантаж контрабандными метеозондами.

В то же время Коул призывал Вильнюс возобновить диалог с Минском, поскольку США заинтересованы в белорусских калийных удобрениях.

Напомним, премьер Латвии аргументирует, что страна заслуживает дополнительной поддержки со стороны ЕС в связи с проблемами, которые ей создает соседство с Россией и Беларусью.