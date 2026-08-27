Стало известно, зачем замглавы Пентагона приедет в штаб-квартиру НАТО 27 августа

Визит заместителя министра обороны США по вопросам политики Элбриджа Колби в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе в четверг, 27 августа, связан с намерением США пересмотреть свое военное присутствие в Европе – однако вопрос об обеспечении Украины ракетами-перехватчиками для систем Patriot также может стать предметом обсуждения.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" в Брюсселе стало известно из собственных источников в НАТО и дипломатических кругах.

Главная тема визита заместителя министра обороны США по вопросам политики Элбриджа Колби в НАТО 27 августа – обсуждение присутствия войск США на европейском континенте, но вопрос военной помощи Украине также может быть поднят в ходе переговоров.

"Соединенные Штаты проводят консультации с союзниками в рамках пересмотра дислокации и структуры своих сил. Заместитель министра обороны США по вопросам политики завтра примет участие в заседании Североатлантического совета в рамках этих текущих консультаций", – сообщил корреспондентке "ЕвроПравды" один из должностных лиц НАТО.

Собеседники "Европейской правды" в дипломатических кругах Брюсселя также подтвердили, что главная цель заседания Североатлантического совета 27 августа – именно обсудить пересмотр дислокации и структуры сил США в Европе.

Тем не менее, по словам дипломатов НАТО, тема Украины в ходе дискуссии с американским чиновником может быть затронута.

В частности, как стало известно "ЕвроПравде", в среду, 26 августа, состоялось еще одно заседание Североатлантического совета на уровне послов НАТО, на котором, в частности, были затронуты украинские вопросы.

Обсуждалась необходимость срочно предоставить Украине больше военной помощи – в частности, ракет PAC-3 и систем Patriot, в которых она сейчас нуждается больше всего.

Также обсуждалась финансовая помощь Украине, в частности, для покрытия дефицита оборонного бюджета Украины.

Как сообщала "Европейская правда", 27 августа в штаб-квартире НАТО в Брюсселе с визитом будет находиться заместитель министра обороны США по вопросам политики Элбридж Колби.

Напомним, Минобороны США в настоящее время продолжает пересмотр своего военного присутствия в Европе, что может открыть путь к сокращению американских войск на континенте.

Стоит отметить, что накануне стало известно о визите в Москву директора ЦРУ Джона Ретклиффа, который, по некоторым данным, предупредил российских чиновников, чтобы Россия не обостряла конфликт с союзниками США по НАТО, в частности с Эстонией, Латвией и Литвой.