Дрон нарушил работу аэропорта Лейпцига

Два самолета были перенаправлены из аэропорта "Лейпциг/Халле" после того, как вблизи аэропорта был замечен неизвестный дрон.

Об этом сообщает tagesschau, передает "Европейская правда".

Инцидент произошел в среду, 26 августа, но публично о нем сообщили только сейчас. Согласно данным полиции, вблизи аэропорта Лейпцига был обнаружен дрон. После этого два самолета были перенаправлены с аэродрома, среди них – туристический рейс.

Впоследствии выяснилось, что неизвестный летательный аппарат был частным дроном, который не представлял угрозы безопасности аэропорта. Беспилотник должен был фиксировать ремонтные работы на доме в Гроскугеле – поселке, расположенном в непосредственной близости от аэропорта.

Частные дроны вблизи аэропортов – не редкость. По данным Немецкой службы управления воздушным движением, такие инциденты происходят регулярно. В этом году в Лейпциге шесть дронов уже нарушали воздушное движение, а в Дрездене – пять.

По данным службы управления воздушным движением, случаи, когда из-за этого самолет вынужден менять курс, происходят довольно редко. В инциденте в Лейпциге 26 августа речь шла об особой меры предосторожности, связанной с тем, что три недели назад в этом аэропорту обнаружили дрон со взрывчаткой.

Напомним, 4 августа в аэропорту "Лейпциг/Халле" был обнаружен беспилотник, начиненный взрывчаткой, вблизи украинского грузового самолета "Антонов", который использовался для перевозки военных грузов. Следователи также подозревают, что в ту ночь второй беспилотник мог столкнуться с грузовым самолетом DHL вскоре после временного закрытия аэропорта.

А 25 августа стало известно, что правоохранители обнаружили ещё один беспилотник со взрывчаткой, который, вероятно, был задействован в инциденте в аэропорту "Лейпциг/Халле".

Немецкие власти подозревают возможную причастность России к инциденту, однако происхождение дронов до сих пор не установлено.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что правоохранительные органы продолжают работать над установлением причастности. Если информация, которой располагают немецкие власти, подтвердится, Берлин обнародует её.