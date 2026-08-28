Труну короля Норвегії Гаральда привезли до палацу, процесію зустрічали тисячі людей

Труну короля Норвегії Гаральда привезли з лікарні до королівського палацу, на маршруті її зустрічали тисячі людей.

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".

Увечері 28 серпня о 18:30 автомобіль з труною короля Гаральда повільно вирушив вулицями Осло від лікарні, де помер монарх, до королівського палацу.

Lars Martin Hunstad / NRK

Попри дощ, на маршруті уздовж вулиць зібралися тисячі людей, у тиші зустрічаючи процесію. Деякі спеціально приїхали з інших міст.

За оцінками столичної поліції, лише на площі перед королівським палацом – близько 13 тисяч людей.

Lars Martin Hunstad / NRK

Король Норвегії Гаральд V був найстаршим монархом у Європі, він помер у віці 89 років вранці 28 серпня.

Король певний час лікувався від гемолітичної анемії і його стан значно погіршився цього тижня.

Цього ж дня на престол Норвегії вступив новий король Гокон VIII.

У зв’язку зі смертю монарха мер Осло скасувала своє весілля, що мало відбутися у цей же день.



