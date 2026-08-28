Гроб короля Норвегии Харальда привезли во дворец, процессию встречали тысячи людей

Гроб короля Норвегии Харальда доставили из больницы в королевский дворец, на пути его встречали тысячи людей.

Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".

Вечером 28 августа в 18:30 автомобиль с гробом короля Харальда медленно двинулся по улицам Осло от больницы, где скончался монарх, к королевскому дворцу.

Lars Martin Hunstad / NRK

Несмотря на дождь, по маршруту вдоль улиц собрались тысячи людей, в тишине встречая процессию. Некоторые специально приехали из других городов.

По оценкам столичной полиции, только на площади перед королевским дворцом собралось около 13 тысяч человек.

Lars Martin Hunstad / NRK

Король Норвегии Гаральд V был самым пожилым монархом в Европе, он скончался в возрасте 89 лет утром 28 августа. Король некоторое время лечился от гемолитической анемии, и его состояние значительно ухудшилось на этой неделе.

В тот же день на престол Норвегии вступил новый король Хокон VIII.

В связи со смертью монарха мэр Осло отменила свою свадьбу, которая планировалась на пятницу.