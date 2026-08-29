Німецький міністр закликає Трампа покласти край "безвідповідальній" війні з Іраном

Міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль закликав президента США Дональда Трампа припинити свою "безвідповідальну" війну з Іраном.

Заяву німецького міністра наводить dpa, повідомляє "Європейська правда"

Клінгбайль зазначив, що його заява про війну з Іраном – "це найважливіше послання, зокрема й для США".

Він також поклав відповідальність за високі ціни на пальне на президента США.

"Вина лежить на Дональді Трампі та цій безвідповідальній війні, яку він розпочав в Ірані. Це ті наслідки, які ми відчуваємо на заправках", – сказав глава німецького Мінфіну.

Клінгбайль також ще раз закликав запровадити на європейському рівні податок на надприбутки нафтових компаній, попередивши, що ці фірми отримують прибутки завдяки геополітичній ситуації.

"Вони набивають собі кишені; цьому треба покласти край", – сказав він.

Як повідомлялось, Сполучені Штати 24 серпня розпочали операцію "Економічний вигнанець", спрямовану проти Ірану та його союзників. Ця операція розширює категорії вторинних санкцій щодо організацій та країн, які здійснюють операції з Тегераном.

Державний департамент США готується повернути американських дипломатів до посольств на Близькому Сході, які були евакуйовані до та під час війни з Іраном.

За даними Axios, Сполучені Штати не здійснюватимуть нових масштабних ударів по Ірану.