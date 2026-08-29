Немецкий министр призывает Трампа положить конец "безответственной" войне с Ираном

Министр финансов Германии Ларс Клингбайль призвал президента США Дональда Трампа прекратить свою "безответственную" войну с Ираном.

Заявление немецкого министра приводит dpa, сообщает "Европейская правда"

Клингбайль отметил, что его заявление о войне с Ираном – "это самое важное послание, в том числе и для США".

Он также возложил ответственность за высокие цены на топливо на президента США.

"Вина лежит на Дональде Трампе и этой безответственной войне, которую он начал в Иране. Это те последствия, которые мы ощущаем на заправках", – сказал глава немецкого Минфина.

Клингбайль также вновь призвал ввести на европейском уровне налог на сверхприбыль нефтяных компаний, предупредив, что эти фирмы получают прибыль благодаря геополитической ситуации.

"Они набивают себе карманы; этому нужно положить конец", – сказал он.

Как сообщалось, 24 августа Соединенные Штаты начали операцию "Экономический изгой", направленную против Ирана и его союзников. Эта операция расширяет категории вторичных санкций в отношении организаций и стран, осуществляющих операции с Тегераном.

Государственный департамент США готовится вернуть американских дипломатов в посольства на Ближнем Востоке, которые были эвакуированы до и во время войны с Ираном.

По данным Axios, Соединенные Штаты не будут наносить новых масштабных ударов по Ирану.