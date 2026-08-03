У польській поліції прокоментували інцидент з побиттям трьох українців у Любуському воєводстві

Безпосередньою причиною конфлікту, який закінчився побиттям трьох українців у Любуському воєводстві Польщі, стало гучне відтворення музики з автомобіля та порушення нічного спокою.

Про це в ефірі у розмові з Радіо ZET сказав Мачей Кімет, прессекретар Воєводської поліції в Гожуві-Великопольському, передає "Європейська правда" з посиланням на Onet.

"Попередні висновки свідчать, що причиною бійки стало прослуховування гучної музики громадянами України. Одну з осіб, як повідомляється, було побито, після чого побили ще двох людей. Зловмисники втекли з місця події", – пояснив Кімет.

Наразі правоохоронні органи з’ясовують точний перебіг подій та проводять заходи, спрямовані на затримання нападників. Наразі допитано одну особу.

Цю справу також відстежує Генеральне консульство України у Вроцлаві.

Жоден з учасників бійки не отримав травм, які б вимагали госпіталізації.

1 серпня слідчі-криміналісти з Міського управління поліції в Гдині затримали 76-річного чоловіка – громадянина Польщі, який напав на 40-річну громадянку України. Зловмисник двічі вдарив українку по голові дерев’яною прогулянковою палицею, а після інциденту зник у невідомому напрямку.

У Вроцлаві нещодавно група польських чоловіків напала на молоду українську пару, нібито почувши їхній акцент. Кривдників взяли під варту на три місяці.

В МВС Польщі на тлі цих подій наголосили, що подібні вчинки будуть зустрічати належну реакцію правоохоронних органів, а польський прем’єр Дональд Туск звернувся до президента Навроцького із закликом "перервати мовчання".