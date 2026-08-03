В польской полиции прокомментировали инцидент с избиением трех украинцев в Любюском воеводстве

Непосредственной причиной конфликта, завершившегося избиением трёх украинцев в Любушском воеводстве Польши, стало громкое воспроизведение музыки из автомобиля и нарушение ночного покоя.

Об этом в эфире в беседе с Радио ZET сказал Мачей Кимет, пресс-секретарь Воеводской полиции в Гожуве-Великопольском, передает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

"Предварительные выводы свидетельствуют, что причиной драки стало прослушивание громкой музыки гражданами Украины. Один из них, как сообщается, был избит, после чего избили еще двух человек. Злоумышленники скрылись с места происшествия", – пояснил Кимет.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют точный ход событий и проводят мероприятия, направленные на задержание нападавших. На данный момент допрошен один человек.

Это дело также отслеживает Генеральное консульство Украины во Вроцлаве.

Ни один из участников драки не получил травм, требующих госпитализации.

1 августа следователи-криминалисты из Городского управления полиции в Гдыне задержали 76-летнего мужчину – гражданина Польши, который напал на 40-летнюю гражданку Украины. Злоумышленник дважды ударил украинку по голове деревянной прогулочной палкой, а после инцидента скрылся в неизвестном направлении.

Во Вроцлаве недавно группа польских мужчин напала на молодую украинскую пару, якобы услышав их акцент. Нападавшие были взяты под стражу на три месяца.

В МВД Польши на фоне этих событий подчеркнули, что подобные поступки будут встречать надлежащую реакцию правоохранительных органов, а польский премьер Дональд Туск обратился к президенту Навроцкому с призывом "прервать молчание".