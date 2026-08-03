У Греції кажуть про покращення ситуації з пожежами у столичному регіоні

У понеділок у Греції ситуація з лісовою пожежею, що вирує на заході Аттики, дещо покращилася, проте пожежники продовжують боротися з сильним полум’ям у кількох районах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Речник пожежної служби Іоанніс Артопіос повідомив, що ситуація покращилася в Псаті, прибережному районі на березі Коринфської затоки, а також уздовж північного та північно-східного фронтів пожежі в напрямку села Вілія, що на північний захід від Афін.

Однак влада попередила, що не можна розслаблятися: сотні пожежників залишаються на місцях, а десятки літаків надають допомогу з повітря.

Вночі було надіслано екстрене повідомлення через номер 112 з наказом про евакуацію мешканців Агія-Скепі, Канділі та Боцики в напрямку Неа-Перамос – прибережного містечка на захід від Афін. Пожежні бригади працювали всю ніч, використовуючи важку техніку для створення протипожежних смуг та уповільнення поширення вогню.

Операція з гасіння пожежі була затьмарена загибеллю в неділю двох членів екіпажу внаслідок зіткнення в повітрі двох пожежних вертольотів типу Bell, які брали участь у гасінні лісової пожежі поблизу Псаті. Попереднє розслідування причин аварії доручено грецькій поліції.

Про значні збитки повідомляється в Порто-Гермено, приморському селі на заході Аттики, де були знищені будинки та інше майно.

Нагадаємо, два вертольоти, які брали участь у гасінні великої пожежі на захід від Афін, зіткнулися у неділю, екіпаж одного не вийшов на зв'язок.

Поблизу міста Мегара на захід від Афін у неділю наказали евакуювати людей з індустріального парку та кількох сіл через масштабні лісові пожежі.