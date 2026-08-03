В Греции сообщают об улучшении ситуации с пожарами в столичном регионе

В понедельник в Греции ситуация с лесным пожаром, бушующим на западе Аттики, несколько улучшилась, однако пожарные продолжают бороться с сильным пламенем в нескольких районах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Пресс-секретарь пожарной службы Иоаннис Артопиос сообщил, что ситуация улучшилась в Псати, прибрежном районе на берегу Коринфского залива, а также вдоль северного и северо-восточного фронтов пожара в направлении деревни Вилия, расположенной к северо-западу от Афин.

Однако власти предупредили, что нельзя расслабляться: сотни пожарных остаются на местах, а десятки самолетов оказывают помощь с воздуха.

Ночью по номеру 112 поступило экстренное сообщение с приказом об эвакуации жителей Агия-Скепи, Кандили и Боцики в направлении Неа-Перамос – прибрежного городка к западу от Афин. Пожарные бригады работали всю ночь, используя тяжелую технику для создания противопожарных полос и замедления распространения огня.

Операция по тушению пожара была омрачена гибелью в воскресенье двух членов экипажа в результате столкновения в воздухе двух пожарных вертолетов типа Bell, которые участвовали в тушении лесного пожара вблизи Псати. Предварительное расследование причин аварии поручено греческой полиции.

О значительных убытках сообщается в Порто-Гермено, приморской деревне на западе Аттики, где были уничтожены дома и другое имущество.

Напомним, два вертолёта, участвовавшие в тушении крупного пожара к западу от Афин, столкнулись в воскресенье, экипаж одного из них не вышел на связь.

Вблизи города Мегара к западу от Афин в воскресенье была отдана команда об эвакуации людей из индустриального парка и нескольких деревень из-за масштабных лесных пожаров.