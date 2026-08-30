Трамп заявив про "історичну" нафтову угоду між США та Венесуелою
Американський президент Дональд Трамп заявив про досягнення "історичної" нафтової угоди між Сполученими Штатами та Венесуелою, що сприятиме зниженню цін на бензин для американців.
Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".
Трамп заявив, що США "уклали угоду" з Венесуелою, яку він назвав "найбільшою нафтовою угодою в історії світу".
"За моїм дорученням держсекретар Марко Рубіо та воєнний міністр Піт Гегсет, тісно співпрацюючи з високоповажною виконувачкою обов’язків президента Венесуели Делсі Родрігес та через партнерство з приватним бізнесом, забезпечили контроль США над більшістю з понад 65 млрд барелів підтверджених нафтових запасів у Венесуелі без жодних витрат для американського платника податків", – сказав американський президент.
Він також заявив, що угода дасть змогу "істотно знизити" ціни на бензин для американців "на багато років у майбутньому".
"Ця угода значно зміцнить і без того зростаючі відносини між Венесуелою та Сполученими Штатами", – додав Трамп.
У січні Трамп заявив, що Сполучені Штати візьмуть на себе керівництво Венесуелою, доки там не відбудеться чіткий і безпечний перехід влади, та допустив, що це може тривати роками.
Серед іншого писали, що адміністрація президента Трампа планує контролювати продажі нафти з Венесуели.