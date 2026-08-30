Трамп заявил об "историческом" нефтяном соглашении между США и Венесуэлой

Президент США Дональд Трамп заявил о заключении "исторического" нефтяного соглашения между Соединёнными Штатами и Венесуэлой, которое будет способствовать снижению цен на бензин для американцев.

Об этом Трамп написал в социальной сети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Трамп заявил, что США "заключили соглашение" с Венесуэлой, которое он назвал "крупнейшим нефтяным соглашением в истории мира".

"По моему поручению госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет, тесно сотрудничая с уважаемой исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес, а также благодаря партнерству с частным бизнесом, обеспечили контроль США над большей частью из более чем 65 млрд баррелей подтвержденных нефтяных запасов в Венесуэле без каких-либо затрат для американского налогоплательщика", – сказал американский президент.

Он также заявил, что соглашение позволит "существенно снизить" цены на бензин для американцев "на многие годы в будущем".

"Это соглашение значительно укрепит и без того развивающиеся отношения между Венесуэлой и Соединёнными Штатами", – добавил Трамп.

В январе Трамп заявил, что Соединённые Штаты взядут на себя управление Венесуэлой до тех пор, пока там не произойдёт чёткий и безопасный переход власти, и допустил, что это может длиться годами.

Среди прочего писали, что администрация президента Трампа планирует контролировать продажи нефти из Венесуэлы.