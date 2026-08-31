В Литве говорят о росте угрозы гибридных атак от России

Министр обороны Литвы Робертас Каунас считает, что, поскольку Россия не достигает ожидаемых результатов в войне в Украине, растет угроза гибридных атак на восточном фланге НАТО.

Об этом он заявил журналистам в понедельник, сообщает LRT, передает "Европейская правда".

Глава литовского Минобороны подчеркнул, что Литва и другие страны восточного фланга НАТО должны оставаться особенно бдительными, ведь за последние два-три месяца уровень угрозы со стороны РФ не уменьшился.

"У России в Украине дела идут не так, как она планировала. Естественно, что у российского общества начинают возникать вопросы: что же, в конце концов, происходит? Почему украинские дроны и украинские ракеты сегодня способны летать над Россией и наносить ущерб?" – пояснил Каунас.

"И в течение этого периода Россия будет испытывать всё большее давление. А её действия или возможности эскалации дополнительных гибридных атак растут", – добавил министр.

Глава Министерства обороны Литвы заявлял, что Россия рассматривает возможность организации в Балтийском регионе атак на критическую инфраструктуру с применением украинских дронов.

Как известно, 25 августа директор ЦРУ Джон Ретклифф посетил Москву. По данным СМИ, там Ретклифф предупредил российских чиновников, чтобы они не обостряли конфликт с союзниками США по НАТО, в частности с Эстонией, Латвией и Литвой.

Ранее СМИ писали, что Польша, Литва, Латвия и Эстония сотрудничают в защите от потенциальных атак России по инфраструктуре этих стран, которые могут быть осуществлены "под чужим флагом", о чем неоднократно предупреждали разведки союзников.

В прошлом месяце Литва направила военных для подкрепления сил спецназначения с целью обеспечения безопасности терминала импорта сжиженного природного газа, терминала нефтепродуктов, ключевой линии электропередачи с Польшей и гидроаккумулирующей электростанции "Круонис".

Лидеры стран восточного фланга НАТО недавно обнародовали публичные предупреждения, сославшись на разведданные, свидетельствующие о том, что Россия готовит провокации на их территории.