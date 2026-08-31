Польские истребители перехватили разведывательный самолёт РФ

В понедельник, 31 августа, польские истребители перехватили российский разведывательный самолет Ил-20 в 30 км к северу от города Леба.

Об этом в своем посте написал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает "Европейская правда".

Как отметил польский министр, "Россия в очередной раз проверила наши системы сдерживания и противовоздушной обороны".

"До полудня в 30 км к северу от Лебы наши истребители перехватили российский разведывательный самолет Ил-20. Нарушения нашего воздушного пространства над Балтийским морем не произошло", – сообщил он.

Напомним, 3 августа польские истребители перехватили разведывательный самолет РФ над Балтийским морем. Аналогичный инцидент Польша зафиксировала и на следующий день.

А в июле Польша была вынуждена поднять в воздух авиацию, чтобы перехватить пару российских истребителей Су-30СМ2, взлетевших из Калининградской области.