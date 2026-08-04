Глава МЗС Литви вимагає від НАТО "рішучих заходів" через інцидент з ракетою РФ у Польщі

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що НАТО має відреагувати рішучіше після того, як минулого тижня російська ракета впала на сході Польщі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в ефірі LRT.

Литовський міністр аргументував це тим, що після цього інциденту Альянс повинен посилити свою військову присутність і зайняти більш тверду політичну позицію.

"Є бажання зберігати спокій, але реагувати рішуче. Нам вдалося зберегти спокій. Але на цей інцидент має послідувати рішуча реакція, насамперед за допомогою військових засобів", – зазначив він.

За словами глави МЗС Литви, попередні зусилля НАТО з посилення військ у регіоні допомогли запобігти подальшим інцидентам.

"Операції Eastern Sentinel та Baltic Sentry показали: коли ми збільшуємо свою військову присутність у регіоні – що Росія вважає неприйнятним, – вона вживає запобіжних заходів. Інциденти, пов’язані з Польщею, припинилися, а також припинилися пошкодження інфраструктури в Балтійському морі", – вказав Будріс.

Він додав, що це не обов’язково означає, що кожен попередній інцидент був навмисним.

"Це не означає, що кожен випадок був спланований або здійснений навмисно. Але після цієї події реакція має бути саме такою самою", – підкреслив міністр.

Як повідомлялося, польські слідчі підтвердили, що 30 липня у Люблінському воєводстві впала російська крилата ракета Х-101, виготовлена у другому кварталі 2026 року на одному з заводів у Московській області.

У Міноборони Польщі зазначили, що український пілот до останнього відстежував російську ракету Х-101, але був змушений розвернутись за 20 секунд до кордону.

Польський прем’єр-міністр Дональд Туск переконаний, що немає підстав вважати, що російська ракета, яка впала на Люблінщині, була умисно спрямована на Польщу.