Глава МИД Литвы требует от НАТО "решительных мер" в связи с инцидентом с ракетой РФ в Польше

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что НАТО следует отреагировать более решительно после того, как на прошлой неделе российская ракета упала на востоке Польши.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в эфире LRT.

Литовский министр аргументировал это тем, что после данного инцидента Альянс должен усилить свое военное присутствие и занять более твердую политическую позицию.

"Есть желание сохранять спокойствие, но реагировать решительно. Нам удалось сохранить спокойствие. Но за этим инцидентом должна последовать решительная реакция, прежде всего с помощью военных средств", – отметил он.

По словам главы МИД Литвы, предыдущие усилия НАТО по усилению войск в регионе помогли предотвратить дальнейшие инциденты.

"Операции Eastern Sentinel и Baltic Sentry показали: когда мы увеличиваем своё военное присутствие в регионе – что Россия считает неприемлемым, – она принимает меры предосторожности. Инциденты, связанные с Польшей, прекратились, а также прекратились повреждения инфраструктуры в Балтийском море", – указал Будрис.

Он добавил, что это не обязательно означает, что каждый предыдущий инцидент был преднамеренным.

"Это не означает, что каждый случай был спланирован или совершен умышленно. Но после этого события реакция должна быть именно такой же", – подчеркнул министр.

Как сообщалось, польские следователи подтвердили, что 30 июля в Люблинском воеводстве упала российская крылатая ракета Х-101, изготовленная во втором квартале 2026 года на одном из заводов в Московской области.

В Минобороны Польши отметили, что украинский пилот до последнего отслеживал российскую ракету Х-101, но был вынужден развернуться за 20 секунд до границы.

Польский премьер-министр Дональд Туск убежден, что нет оснований полагать, что российская ракета, упавшая в Люблинском воеводстве, была умышленно направлена на Польшу.