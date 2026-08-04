Во Франции заметили два случая дезинформации РФ против вероятных кандидатов на выборах

Французский политик, депутат Европарламента и вероятный кандидат на президентских выборах 2027 года Рафаэль Глюксманн заявил, что стал мишенью дезинформационной кампании РФ; ранее такую кампанию зафиксировали в отношении популярного мэра Гавра Эдуара Филиппа.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Глюксманн сообщил, что Генеральный секретариат обороны и национальной безопасности проинформировал его о том, что он стал мишенью информационной атаки со стороны группы Storm1516, которую связывают с бывшим ГРУ (ныне – Главное управление ГШ ВС РФ).

"Цель этого – распространить полную ложь, чтобы очернить репутацию лиц, которых российский режим считает недружественными", – заявил он.

На "сайте-мусорке", визуально напоминающем онлайн-СМИ Blast, опубликовали информацию о том, что якобы жена Глюксманна пытается подкупать СМИ, чтобы "создать положительный образ" своего мужа перед выборами. На этом сайте также "украли" личности таких журналистов, как соучредитель Mediapart Эдви Пленель, в материалах используются сфабрикованные документы.

"Эта атака – лишь предвестник того, что будет дальше. Кампания 2027 года будет сопровождаться масштабными вмешательствами… Мы не позволим, чтобы недружественные внешние силы "украли" выборы, столь определяющие для будущего Франции", – заявил евродепутат.

Рафаэль Глюксманн – один из политиков, активно высказывающихся в поддержку Украины.

Ранее, в конце июля, была замечена дезинформационная операция этой же группы против Эдуара Филиппа – соратника Макрона и бывшего премьера, ныне популярного мэра Гавра и ожидаемого кандидата на предстоящих президентских выборах. В его отношении была запущена ложная информация о состоянии его здоровья.

Сеть Storm1516 связывают с многочисленными дезинформационными кампаниями во Франции и других странах Европы. Французская профильная служба Viginum считает её причастной к 205 подобным эпизодам за период с июля 2023 года.

Напомним, 29 июля во Франции выдали ордер на депортацию Ксении Федоровой, которая в прошлом возглавляла французскую службу российского государственного телеканала RT, а после этого продолжала появляться на некоторых ресурсах в качестве комментатора, распространяя пророссийские нарративы.

3 августа суд отклонил её апелляцию на решение о её выдворении из страны и замораживании её активов.

В МИД Украины призвали французских журналистов с осторожностью относиться к утверждениям бывшей пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель, отметив, что её заявления систематически перекликаются с нарративами российской пропаганды.